POL-ST: Rheine, Diebstähle

Der Polizei sind zwei Diebstähle gemeldet worden, zu denen sie nun nach Zeugen sucht. Am Dienstagmittag (02.04.2019), in dem kurzen Zeitraum zwischen 12.50 Uhr und 13.00 Uhr, haben sich Unbekannte auf einem Firmenareal an der Straße Am Stadtwalde aufgehalten. Offenbar waren die Diebe mit einem Fahrzeug bis unmittelbar zu dem Grundstück des Kraftfahrzeughandels gefahren. Dort begaben sie sich in einen Lagerraum und entwendeten dort 40 ausgesonderte Autobatterien. Was sie damit vorhaben, ist derzeit noch unklar. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 19.45 Uhr und Mittwochmorgen (03.04.2019), 06.50 Uhr, haben sich Unbekannte auf ein umzäuntes Firmengelände an der Oldenburger Straße begeben. Von einem dort abgestellten Fahrzeug entwendeten sie alle vier Räder. Die Felgen des Mercedes haben einen Wert von etwa 10.000 Euro. Der Wagen wurde von den Tätern auf Pflastersteine aufgebockt. Bei dieser Aktion dürften an dem Auto Sachschäden entstanden sein. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

