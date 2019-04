Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Container aufgebrochen

Rheine (ots)

Auf einer Baustelle an der "Breite Straße" waren in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 15.00 Uhr und Mittwochmorgen (03.04.2019), 06.45 Uhr, Diebe am Werk. Die Unbekannten hatten sich auf dem Gelände in den Bereich begeben, der zum Hirschberger Weg liegt. An einem Anhänger brachen sie die Flügeltüren auf und begaben ich dann hinein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie daraus mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen, unter anderem ein Schleif- und ein Schneidegerät. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

