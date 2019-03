Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Rheine (ots)

Die Polizei erhielt am Montag (25.03.), gegen 19.20 Uhr, Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Schüttemeyerstraße. An diesem Unfall waren eine 50jährige Radfahrerin aus Rheine und eine 37jährige Pkw - Fahrerin ebenfalls aus Rheine beteiligt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Radfahrerin die Schüttemeyerstraße in starken Schlangenlinien und nutzte dabei die komplette Fahrbahnbreite aus. Die Pkw- Fahrerin kam ihr entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste die Kraftfahrzeugführerin ihr Fahrzeug bis zum Stillstand herunter. Dennoch fuhr die Radfahrerin gegen den Pkw und beschädigte diesen nicht unerheblich. Die Beamten stellten starken Alkohohlgeruch in der Atemluft der Radfahrerin fest. Ein bei der Radfahrerin freiwillig durchgeführter Vortest ergab nahezu 2,7 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und eröffneten ein Strafverfahren.

