Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (12.03.), gegen 11.30 Uhr, stellte der Fahrer eines roten Peugeot 206 Kabriolett an der hinteren linken Seite diverse Kratz- und Lackabsplitterungen an seinem Fahrzeug fest. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 1.000 Euro. Den Spuren nach ist ein anderes Fahrzeug gegen den Peugeot gefahren. Als möglicher Unfallort kommen nur der Parkplatz Schulstraße vor der Anne-Frank- Realschule oder der Parkplatz Gravenhorster Straße 5 in Betracht. Von Montag bis Dienstag (12.03.) hatte der Fahrer seinen Pkw auf beiden Parkplätzen unterschiedlich lang geparkt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

