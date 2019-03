Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbruchdiebstahl in einen Kindergarten

Laer (ots)

Unbekannte Täter sind in einen Kindergarten auf der Sportallee eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem sie ein Seitenfenster aufhebelten. Alle Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die in der Zeit von Freitag (08.03.), 16.00 Uhr bis Samstag, 18.45 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 4115.

