Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Greven (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Teichstraße ist am Donnerstagmorgen (14.02.2019) eine verletzte Radfahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 08.00 Uhr wollte ein 37-jähriger Grevener mit seinem PKW nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden 58-jährigen Fahrradfahrerin. Die Grevenerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Sachschäden am PKW und Fahrrad betragen etwa 2.000 Euro.

