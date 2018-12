POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Die 46-jährige Autofahrerin aus Greven war am Samstag (08.12.), gegen 19.00 Uhr, auf der Emsdettener Landstraße unterwegs. Den Schilderungen zufolge, kam ihr in Höhe des Aldi-Marktes ein offensichtlich betrunkener Radfahrer entgegen. Die 46-Jährige erkannte die unsichere Fahrweise des Radfahrers, er war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs und bremste ihren Pkw stark ab. Der Radfahrer ist dann dennoch mit dem Lenker gegen die hintere linke Fahrzeugseite gefahren. An dem grauen Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Radfahrer, der zunächst in Richtung Emsdetten weiter fuhr, wendete nach wenigen hundert Metern und setzte die Fahrt in Richtung Grevener Landstraße fort. Da auch die Geschädigte ihr Fahrzeug wenden musste, verlor sie den Radfahrer aus den Augen. Der Radfahrer war etwa 60 Jahre alt, hatte einen leicht grauen Bart, war dunkel gekleidet und trug ein dunkles Cappi. Er war mit einem dunklen Herrenfahrrad unterwegs, auf dem sich hinten ein Fahrradkorb befand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

