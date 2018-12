POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Eine Autofahrerin aus Greven hatte ihren silbergrauen VW Golf IV am Freitag (07.12.), gegen 06.00 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße, vor dem Haus Nr. 1, abgestellt. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine erhebliche Beschädigung an der Beifahrertür fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Transporter oder LKW handeln. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell