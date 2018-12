POL-ST: Steinfurt-Bu., Mülltonne angezündet

Steinfurt (ots) - Am Freitagabend (07.12.), in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.25 Uhr, ist am Melkeweg eine Papiermülltonne angezündet worden. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ist die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit am Melkeweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon, 02551/15-4115.

