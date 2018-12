POL-ST: Emsdetten, räuberischer Diebstahl

Emsdetten (ots) - Am Freitag (07.12.), gegen 14.00 Uhr, betrat ein etwa 18 Jahre alter Mann ein Mobilfunkgeschäft an der Rheiner Straße. Der Mann ging zielstrebig zu den Apple Geräten. An zwei Mobiltelefonen riss er gewaltsam die Diebstahlsicherungen ab. Dabei löste sich die Abdeckung eines Schrankes, die er einem sich nähernden Angestellten entgegen warf. Mit den beiden Telefonen ergriff er die Flucht. Der Angestellte verfolgte den Unbekannten kurzzeitig, verlor ihn aber Am Brink, Am Ende Fußgängerzone, aus den Augen. Der Unbekannte war etwa 175cm groß, hatte mittellanges schwarzes Haar, einen 3-Tage-Bart und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einem beigen Trenchcoat und einer schwarzen Hose. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Mann machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

