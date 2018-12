POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch gemeldet

Neuenkirchen (ots) - In der Nacht zum Montag (03.12.2018) sind unbekannte Diebe in eine Gaststätte an der Marktstraße eingestiegen. In der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr sind die Einbrecher zur Rückseite des Gebäudes gegangen. Dort brachen sie eine Zugangstür auf und begaben sich dann in das Lokal. Im Thekenbereich brachen sie einen Sparkasten von der Wand, den sie dann mitnahmen. Erfahrungsgemäß dürften sich darin einige Hundert Euro Bargeld befunden haben. Weiteres Diebesgut haben die Täter offenbar nicht mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell