POL-ST: Steinfurt, Wohnungseinbruchdiebstahl

Steinfurt (ots) - Ein unbekannter Täter ist in eine Wohnung auf der Wettiner Straße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hebelte am Mittwoch (28.11.), in der Zeit von 13.45 Uhr bis 17.20 Uhr, ein Fenster des freistehenden Einfamilienhauses auf und stieg ein. Im Haus durchsuchte er alle Räumlichkeiten. Was der Täter genau entwendete, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell