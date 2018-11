POL-ST: Greven, Fußgänger von Pkw erfasst

Steinfurt (ots) - Beim Überqueren der Fahrbahn ist am Mittwochabend (28.11.) in Greven-Reckenfeld ein Fußgänger von einem Fahrzeug angefahren und schwer verletzt worden. Um 18:39 Uhr befuhr eine 48-jährige Grevenerin die Grevener Landstraße mit ihrem Pkw ortsauswärts. In Höhe der Einmündung Rheinstraße erfasste sie einen die Fahrbahn querenden 27-jährigen Fußgänger aus Greven. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Münsteraner Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst betreut.

