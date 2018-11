POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Am Dienstag (27.11.) ist am Ostring, vor dem Haus Nummer 2, ein schwarzer Opel Corsa angefahren worden. Die Autofahrerin aus Greven hatte ihren Wagen dort um 13.45 Uhr abgestellt. Als sie gegen 18.10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie hinten rechts an der Stoßstange eine Beschädigung fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

