POL-ST: Tecklenburg-Ledde, Ladendieb festgenommen

Tecklenburg (ots) - Am Dienstagmorgen (27.11.) ist ein 35-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt an der Ledder Dorfstraße bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden. Die Angestellten hatten gesehen, wie der Mann mehrere Flaschen Alkoholika in seine Jackentasche steckte. Als sie den Mann ansprachen, rannte er aus dem Markt. Draußen wurde er von mehreren Zeugen festgehalten. Obwohl der Mann sich zunächst wehrte, konnte er in den Markt zurückgebracht werden. Die Polizei wurde informiert. Noch bevor die Polizei eintraf, unternahm der Tatverdächtige einen zweiten Fluchtversuch. Er konnte jedoch abermals eingeholt, festgehalten und dann der Polizei übergeben werden. Gegen den 35-Jährigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, liegt ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. In Zuge der Ermittlungen ist auf dem Parkplatz des Marktes ein PKW aufgefallen, in dem Alkoholika und Hygieneartikel gelagert waren. Ob dieses Fahrzeug von dem 35-Jährigen dort abgestellt worden ist und ob die darin aufgefundenen Waren aus Ladendiebstählen stammen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der PKW und Waren wurden sichergestellt. Wegen des Ladendiebstahls in Ledde hat der Tatverdächtige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell