POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall am Dienstagabend

Rheine (ots) - Zu einem Parkplatzunfall an der Windmühlenstraße ist die Polizei am Dienstagabend (27.11.2018), um 19.15 Uhr, gerufen worden. Beim Ausparken hatte ein 65-jähriger Rheinenser mit seinem PKW einen anderen Wagen leicht touchiert. Es waren geringe Sachschäden in Höhe einiger Hundert Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 65-jährigen Unfallfahrer einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein entsprechender Test verlief positiv, mit etwa 1,3 Promille. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein ist sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt worden.

