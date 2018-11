POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in einen Einkaufmarkt

Ibbenbüren (ots) - Aus einem Einkaufsmarkt am Riesenbecker Postweg haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch (28.11.2018) einen kleinen Tresor und mehrere Flaschen mit alkoholischem Inhalt gestohlen. In der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 07.45 Uhr müssen die Täter zunächst auf das umzäunte Areal geklettert sein. An dem Gebäude brachen sie dann ein Fenster und im Weiteren in den Geschäftsräumen eine Innentür auf. Bei dem Einbruch richteten sie Sachschäden an, die eine vierstellige Eurosumme erreichen werden. Auch der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 05451/591-4315.

