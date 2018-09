POL-ST: Ochtrup, Körperverletzungen

Ochtrup (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zweier Großfamilien aus Ochtrup, die miteinander verwandt sind, ist die Polizei am Samstagabend (08.09.2018) mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt. Gegen 19.25 Uhr war es vor einem Gebäude an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zu der Schlägerei gekommen. Als die Polizei dort eintraf, befand sich die dort lebende Familie vor Ort. Die anderen Beteiligten waren mit Fahrzeugen weggefahren. Den Schilderungen zufolge war es wegen einer Beleidigung zu der Auseinandersetzung gekommen. Die Mitglieder der zweiten Familie -nach Zeugenangaben etwa 15 Personen- waren mit Pkw vorgefahren. Zunächst waren dann Steine gegen ein Fenster und eine Tür geworfen worden. Durch einen Steinwurf wurde eine Frau schwer verletzt. Im Weiteren erlitten bei der Auseinandersetzung vier 21, 29, 36, und 46 Jahre alte Männer leichte Verletzungen. Es war zudem ein Schuss aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden. Dabei wurde niemand verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

