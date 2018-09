POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Hopsten (ots) - Am späten Sonntagabend (09.09.2018) hat sich auf der Recker Straße (L 599) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 23.10 Uhr war ein 20-jähriger Ibbenbürener mit seinem PKW auf der Landstraße 599 unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ins Osnabrücker Klinikum. Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

