Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Korrektur Tatzeit! Überfall auf Supermarkt

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, betrat ein maskierter Mann einen Supermarkt am Westring. Er bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Geldes. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Süden. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Bei der Suche nach dem Täter kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, ca. 35-40 Jahre alt, helle Gesichtshaut, sprach hochdeutsch, bekleidet mit einem dunklen Oberteil mit Kapuze, einer blauen Jeanshose, maskiert mit einer schwarzen Maske, blaue Latexhandschuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell