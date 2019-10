Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 05:30 Uhr und 15:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen Mazda an der Schlägel- und Eisen-Straße. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden im Heck-Bereich. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell