Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: EC-Kartenbetrüger ermittelt - Löschung Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen (ots)

Wie am Dienstag herausgegeben, suchte die Polizei nach einem Mann, der am 13. und 14. Februar 2019 mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben hatte. Mittlerweile sind mehrere konkrete Hinweise eingegangen. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an. Es wird um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung, insbesondere der damit verbundenen Bilder gebeten.

