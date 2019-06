Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer verursacht Sturz eines Fahrradfahrers und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, bog ein bislang unbekannter Autofahrer von der Bahnhofstraße nach rechts in die Straße In der Fettweide ab und stieß dabei leicht mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel zusammen, der in gleicher Richtung auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Dadurch stürzte der 12-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Zu dem Auto konnte der 12-Jährige lediglich angeben, dass es grau war. Den Unfall soll auch ein Taxifahrer gesehen haben, der den Jungen ansprach. Nun sucht die Polizei den Taxifahrer und weitere Zeugen, die Angaben zum geflüchteten Autofahrer machen können. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

