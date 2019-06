Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, geg1n 18.15 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf der Lukasstraße in Richtung Horster Straße. An der Einmündung Matthäusstraße übersah er einen von rechts aus der Matthäusstraße kommenden 49-jährigen Motorradfahrer aus Gladbeck. Der 49-Jährige bremste stark ab, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Am Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß war es nicht gekommen.

