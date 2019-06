Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Junger Mann zusammengeschlagen und beraubt

Recklinghausen (ots)

Ein 22-jähriger Marler musste am Montag in ein Krankenhaus eingeliefert werden, weil er an der Bussardstraße zusammengeschlagen wurde. Der Marler gibt an, zwischen 18.30 h und 19.00 h in einem Wäldchen am Silvertbach von wahrscheinlich zwei Männern geschlagen und getreten worden zu sein. Die Männer schlugen ihn zu Boden und traten dann auf ihn ein. Die Unbekannten nahmen ihm dann das Portemonnaie ab und flüchteten. Der Marler erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von einem Bekannten abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell