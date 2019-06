Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann in Kneipe verletzt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Angriff von zwei Männern ist ein 32-jähriger Bottroper in der Nacht zu Sonntag verletzt worden. Er war in einer Gaststätte an der Osterfelder Straße und wurde zwischen 01.30 h und 02.00 h von zwei Männern im Thekenbereich angegriffen. Der 32-Jährige prallte dabei mit dem Kopf gegen die Theke und hat Zahnschäden davongetragen. Zeugen, die die Schlägerei gesehen haben oder die Angreifer kennen, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

