Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrerin verliert das Gleichgewicht und stürzt

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 15.20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Rosengarten von der Autobahn 31 ab, um in Richtung Movie Park weiterzufahren. Er hielt dann an der Haltelinie an und wollte in die Feldhausener Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine 77-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop auf dem Fahrradweg. Die Bottroperin sah das stehende Auto und bremste ihr Rad ab. Als sie vor dem Auto stehen blieb, verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Dabei wurde sie nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto war es nicht gekommen.

