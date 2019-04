Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Exhibitionist liegt im Gebüsch

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend um 18:40 Uhr lag ein junger Mann mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch an der Josefstraße und onanierte. Als zwei Frauen an dem Mann vorbeigingen, zog er seine Hose wieder hoch und entfernte in Richtung Dresdener Straße. Beschreibung des Täters: Ca. 20 Jahre alt, kurze blonde Haare, 1,80 m groß, bekleidet mit hellem Pullover.

Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell