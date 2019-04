Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche/Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Von einer Baustelle an der Straße "In der Welheimer Mark" haben Diebe in der Nacht zu Dienstag eine Rüttelplatte gestohlen.

Castrop-Rauxel:

Am Ringelrodtweg ist am Dienstagabend ein Rucksack gestohlen worden. Der Rucksack stand vor einem Waldhaus. Wenig später hat eine Zeugin beobachtet, wie zwei junge Männer sich um 19.15 h an der Tür eines anderen Waldhauses zu schaffen machten. Gestohlen wurde diesmal nichts, die jungen Männer flüchteten. Der gestohlene Rucksack wurde in der Nähe wiedergefunden. Die beiden jungen Männer waren 16 bis 18 Jahre alt und trugen beide dunkle Jacken.

Gladbeck:

Eine Wohnung an der Berliner Straße ist am Dienstag im Laufe des Tages von Einbrechern aufgesucht worden. Die Diebe hebelten die Tür auf und machten sich noch an einem Stromkasten zu schaffen. Dann nahmen sie Schmuck und Bargeld mit und flüchteten unerkannt.

Recklinghausen:

Nachdem sie zuerst die Haustür und dann die Wohnungstür aufgehebelt haben, haben Einbrecher am Dienstag zwischen dem Morgen und dem frühen Nachmittag an der Gertrudisstraße eine Uhr aus einer Wohnung gestohlen. Die Diebe öffneten auf ihrer Suche nach Beute die Schränke und durchwühlten sie.

