Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Prügelei bei Fußballturnier

Recklinghausen (ots)

Bei einem Fußballturnier soll am Sonntag gegen 15.00 h ein Schiedsrichter geschlagen und getreten worden sein. Das Turnier fand in einer Sporthalle an der Möllerstraße statt. Der 20-jährige Schiedsrichter aus Essen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, konnte später nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Schiedsrichter soll von Spielern kurz vor Ende des Spiels angegriffen worden sein, nachdem ein Streit über die Dauer der Spielzeit entbrannt war. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs gegen mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 34 Jahren aus Moers, Gladbeck und Gelsenkirchen. Die Ermittlungen dauern an.

