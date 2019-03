Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Angerempelt und EC-Karte gestohlen

Recklinghausen (ots)

Auf dem "Nonnenbusch" ist am Donnerstag, gegen 14.05 Uhr, eine 39-jährige Frau aus Marl beraubt worden. Die Frau war zu Fuß unterwegs - in Höhe des Kindergartens wurde sie dann von einem unbekannten Mann angerempelt. Weil sie Angst hatte, der Mann habe möglicherweise ihre EC-Karte beim Anrempeln gestohlen, holte sie die Karte aus ihrer Tasche. Doch genau diese Situation nutzte der Täter, um die EC-Karte der Frau wegzunehmen. Weil sich die 39-Jährige wehrte, schubste und trat der Unbekannte die Frau und rannte anschließend davon. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, ca. 1,80m groß, blonde kurze Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer Jeansweste mit einem "Schalke"-Emblem auf der rechten Brust und neongelben Schuhen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

