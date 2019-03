Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Extrasicherung verhindert Einbruch in Kosmetikstudio

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wollte ein unbekannter Täter in ein Kosmetikstudio auf der Brassertstraße einbrechen. Er versuchte, ein Fenster aufzuhebeln, was aber scheiterte. Die Inhaberin hatte den Laden mit Extrasicherungen ausstatten lassen, so dass der (oder die) Einbrecher nicht ins Gebäude kam(en) und auch keine Beute machen konnte(n). Machen Sie es ähnlich: Statten Sie Fenster und Türen mit zusätzlichen Riegeln und Verriegelungen aus. Je länger Einbrecher an einem Fenster oder einer Tür hebeln müssen, desto größer wird die Chance, dass die Täter ihr Vorhaben abbrechen. Vereinbaren Sie gerne einen kostenlosen Beratungstermin beim Kommissariat für Prävention unter 02361/55 3344.

