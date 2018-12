POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Recklinghausen (ots) - Auf der Herner Straße konnten in der Nacht auf Freitag, gegen 2.30 Uhr, zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden. Die 25- und 26 jährigen Männer hatten offensichtlich zuvor in ein Restaurant eingebrochen und dort unter anderem zwei Spielautomaten aufgebrochen. Die beiden Tatverdächtigen konnten am Hinterausgang geschnappt werden. Auch Einbruchswerkzeug und Diebesgut hatten die Männer dabei. Der 25-jährige Tatverdächtige wohnt in Krefeld, der 26-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Ermittlungen dauern an.

