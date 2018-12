POL-RE: Recklinghausen: Silberner Kombi nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots) - Auf der Suderwichstraße hat es am Montagabend eine Unfallflucht gegeben. Ein 16-jähriger Motorradfahrer war gegen 21.15 Uhr auf der Suderwichstraße in Richtung Ehlingstraße unterwegs. In der Nähe der Straße "Stresemannplatz" fuhr plötzlich ein silberner/grauer Kombi von links vom Seitenstreifen auf die Suderwichstraße, so dass der 16-Jährige stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Jugendliche stürzte und wurde dabei (vermutlich) leicht verletzt. Möglicherweise hat der Autofahrer den Unfall nicht bemerkt, nach dem Fahrer wird jetzt aber gesucht. An dem Motorrad entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Autofahrer wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell