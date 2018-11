POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: "Crash Kurs" startet ins neue Schuljahr. Auftaktveranstaltung an der städt. Realschule in Datteln.

Recklinghausen (ots) - Bei "Crash Kurs NRW" handelt es sich um Vortragsveranstaltungen, die gemeinsam mit Partnern der Polizei NRW im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen an Schulen durchgeführt werden.

Junge Menschen sollen schon vor dem Erwerb des Führerscheins über die möglichen Konsequenzen eines späteren riskanten Verhaltens aufgeklärt werden. Das heißt, sie müssen motiviert und befähigt werden, sich und andere vor den Unfällen und ihren Folgen zu bewahren.

Der Auftakt im neuen Schuljahr findet am Dienstag, den 20.11.18, um 10:25 Uhr an der städt. Realschule in Datteln (Wiesenstr. 12) statt.

Hierzu laden wir interessierte Medienvertreter herzlich ein. Bei einer Teilnahme bitte vorab bei der Pressestelle Recklinghausen anmelden (02361-55 1041).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

René Borghoff

Telefon: 02361/55-1041

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell