POL-RE: Castrop-Rauxel/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel

Montag, gegen 14.40 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie der Fahrer eines schwarzen Golfs auf der Briloner Straße beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten schwarzen Audi Q5 fuhr. Dabei wurde die vordere Stoßstange des Audi beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Fahrer, etwa 25 bis 35 Jahre alt, schwarze Haare, trug eine hellbraune Jacke, fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In dem Golf befand sich ein etwa 25 Jahre alter Beifahrer, der eine schwarze Jacke trug.

Ebenfalls Montag, in der Zeit von 7.45 bis 13.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Uferstraße einen geparkten schwarzen A-Klasse Mercedes an. Dabei entstand 2.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Heute, in der Zeit von 10.15 bis 10.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dortmunder Straße geparkten graumetallicfarbenen Peugeot 207 an und flüchtete. Am Peugeot entstand 1.800 Euro Sachschaden.

Bottrop

In der Zeit von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 8.15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Brinkstraße einen geparkten weißen Seat Ibiza an. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden am Seat. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

