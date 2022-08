Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Jahreshauptversammlung Feuerwehr Schacht-Audorf - Hans-Jacob Rohwer für 80 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Am Freitag (19.08.2022) konnte Wehrführer Stefan Stuhr 42 (davon 40 stimmberechtig) seiner 63 aktiven Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Des Weiteren begrüßte er die Abordnung der Jugendfeuerwehr, die Ehrenmitglieder sowie die Bürgermeisterin Beate Nielsen, Amtswehrführer Jörg Martens, Jan Rüther von der Amtsverwaltung und Dr. Jan Traulsen vom Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde. Wehrführer Stefan Stuhr blickte in seinem Jahresbericht auf ein anstrengendes Corona Jahr zurück, positiv sei aber gewesen, dass die Wehr durch ein sehr gutes Hygienekonzept geschützt war, sodass zu jeder Zeit der Brandschutz gewährleistet war. Stuhr bedankt sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für die Umsetzung und die eigene Disziplin jedes Einzelnen. Die Wehr Schacht-Audorf wurde im Jahr 2021 zu insgesamt 50 Einsätzen gerufen. Schwerpunkte der Einsätze war die Technische Hilfeleistung hier wurden 19 Alarme gezählt. Die gute Zusammenarbeit mit den Wehren des Amtes Eiderkanal sowie der Feuerwehr Stadt Rendsburg zahlte sich bei einigen Einsätze aus, so wurde die Wehr zur Unterstützung am 1. November 2021 nach Rendsburg gerufen, um bei einem Feuer in der Bismarckstraße mit Atemschutzgeräteträgern zu unterstützen. Zum neuen Zugführer wurde Andreas Winter mit 31 Ja-Stimmen gewählt, Dennis Diehl wurde stellvertretender Atemschutzgerätewart mit 39 Stimmen und ebenfalls mit 39 Stimmen unterstützt er nun auch den Festausschuss. Funkwart der Wehr wurde Carsten Meifort mit 40 Stimmen und als neuen Kassenrevisor wählte die Wehr Hauke Stelter mit 39 Stimmen. Horst Skarupke wurde für 50 Jahre Mitglied in der Feuerwehr geehrt, die Wehrführung bedankte sich im Namen der Wehr mit einem Präsentkorb. Für 80 Jahre Mitglied in der Feuerwehr wurde Hans-Jacob Rohwer geehrt, er wurde von seinem Enkel aus dem Pflegeheim abgeholt und zur Jahreshauptversammlung gebracht, 80 Jahre Mitglied in der Feuerwehr ist sehr selten, die Laudatio hielt der Amtswehrführer persönlich. Hans-Jacob Rohwer wurde durch die Wehrführung, Amtswehrführung und den Kreisfeuerwehrverband geehrt, die Kameradinnen und Kameraden dankten ihm für die Leistung mit minutenlangem Applaus. Die Amtsverwaltung und auch die Bürgermeisterin überbringen der Wehr gute Neuigkeiten, der Förderbescheid in Höhe von 111.000 EUR für das neue LF 20 ist eingegangen und die Ausschreibung ist bereits erfolgt. Beate Nielsen bedankt sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für die ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Gemeinde Schacht-Audorf. Wehrführer Stefan Stuhr konnte die Jahreshauptversammlung um 22:02 Uhr beenden.

Ehrungen Hans-Jacob Rohwer 80 Jahre Horst Skarupke 50 Jahre Bernd Jensen 20 Jahre Stefan Stuhr 20 Jahre Niklas Döhlert 20 Jahre Horst Behrens 10 jahre Gesine Kühl 10 Jahre Max Andre Pekron 10 Jahre

Beförderungen

zum Feuerwehrmann Calvin Nöske und Carsten Meifort

zum Hauptfeuermann ** (2 Sterne) Leif Barne Martens und Sebastian Ricke

zur Hauptfeuerwehrfrau *** (3 Sterne) Lea Behrens

zum Löschmeister

Arno Christochowitz und Daniel Passig

zum Oberbrandmeister

Christian Arp

Text und Fotos: Daniel Passig Kreispresseteam KFV RD-ECK

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell