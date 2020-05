Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Reesdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde):Maschinenhalle brennt in voller Ausdehnung

In Reesdorf brennt seit 03:18 Uhr eine Maschinenhalle in voller Ausdehnung. Die mituntergebrachten Pferde wurden befreit. Ein Teil der Tiere befinden sich noch in freier Wildbahn. Die Bundesbahn wurde angewiesen, auf der angrenzenden Bahnstrecke die Geschwindigkeit zu reduzieren. Ca. 60 Feuerwehrleute bekämpfen den Brand. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

