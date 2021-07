Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0519 --Auto überschlägt sich--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Elisabeth-Selbert-Straße Zeit: 12.07.2021, 11:25 Uhr

Am Montagmittag überschlug sich ein 43-Jähriger mit seinem Auto im Ortsteil Sebaldsbrück, nachdem er zuvor mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 11:25 Uhr kollidierten der 43-Jährige mit seinem Opel und ein 46-jähriger Audi-Fahrer an der Kreuzung "Am Wasserturm" / "Elisabeth-Selbert-Straße". Durch die Kollision kam der 43-Jährige ins Schleudern und überschlug sich laut Zeugenaussagen mehrfach, bis er an einem Baum zum Stehen kam. Der Fahrer des Audis und ein weiterer Zeuge befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er kam schwerverletzt in ein Bremer Krankenhaus. Der 46-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Elisabeth-Selbert-Straße in Richtung Industriegebiet gesperrt werden. Hierdurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell