Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0151 --Betrunken auf dem E-Scooter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, Goesselstraße Zeit: 01.03.20, 23.20 Uhr

Ein 24-Jähriger fuhr Sonntagnacht in Findorff mit einem E-Scooter gegen ein Auto und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille.

Der 24 Jahre alte Mann fuhr in der Goesselstraße frontal gegen ein geparktes Auto und verletzte sich dabei an der Nase. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt, gegen ihn wird wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass auch für Elektrokleinstfahrzeuge die 0,5-Promille- Grenze gemäß § 24a des Straßenverkehrsgesetzes gilt. Allerdings macht man sich auch schon ab 0,3-Promille strafbar, wenn man unter Alkoholeinfluss nicht mehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

