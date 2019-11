POL-HB: Nr.: 0747 --Kriminalpolizei sucht Zeugen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 5.10.19, 22.55 Uhr

Nach einem Landfriedensbruch Anfang Oktober dieses Jahres dauern die intensiven Ermittlungen des Staatsschutzes der Polizei der Bremen weiter an. Eine unbekannte Personengruppe hatte vor einem Lokal an der Bremer Schlachte randaliert und war gezielt auf sechs Gäste losgegangen (siehe PM 0621, 0626). Nach Hinweisen auf eine vorangegangene Auseinandersetzung im Steintorviertel sucht die Polizei Zeugen.

Demnach soll in den späten Abendstunden des 5. Oktober eine Personengruppe zunächst drei bislang Unbekannte am Sielwall angegriffen haben. Dabei soll einer der Drei schwer verletzt worden sein. Danach seien die Angreifer in Richtung Schlachte weitergezogen sein. Dort kam es kurze Zeit später zu einer weiteren Auseinandersetzung vor einem Lokal, wo sechs Männer im Außenbereich der Bar von einer Gruppe dunkel bekleideter, zum Teil vermummter Personen, mit Gegenständen attackiert wurde. Die Unbekannten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Die sechs Männer blieben unverletzt.

Der Staatsschutz ermittelt und sucht sowohl Zeugen als auch Opfer der beschriebenen Auseinandersetzung im Steintorviertel. Die Polizei wurde seinerzeit nicht alarmiert, bisher haben sich die drei Geschädigten noch nicht bei der Polizei gemeldet oder konnten ermittelt werden.

Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-38888.

