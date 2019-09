Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0590 --Großdemonstration in der Bremer Innenstadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 20.09.19, 10 bis 14 Uhr

Am Freitagvormittag findet in der Innenstadt eine Großdemonstration für Klimagerechtigkeit statt. Bei dem Aufzug und der anschließenden Kundgebung werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei Bremen rechnet an diesem Tag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Aufzug startet gegen 10 Uhr am Bahnhofsplatz. Geplant ist folgender Streckenverlauf:

Bahnhofstr./ Bahnhofsplatz - Bürgermeister-Smidt-Straße - Bürgermeister-Smidt-Brücke - Langemarckstraße - Westerstraße - Osterstraße - Wilhelm-Kaisen-Brücke - Balgebrückstraße - Domsheide - Marktstraße - Marktplatz (Abschlusskundgebung).

Ein Ende der Veranstaltung ist gegen 14 Uhr geplant. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Freitag weitere Klimaaktionen -auch schon FRÜH AM MORGEN- stattfinden werden.

Die Polizei weist schon heute alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, sich auf mögliche Behinderungen im Straßenverkehr einzustellen. Aufzugsstrecken und deren Umgebung sollten mit Fahrzeugen nach Möglichkeit gemieden und weiträumiger umfahren werden.

Die Polizei Bremen informiert Sie am Freitag auch auf ihrem Twitter Kanal (@BremenPolizei). Folgen Sie uns für aktuelle Informationen.

