Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0340--Alarm auf der Baustelle - Polizei ertappt Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall Zeit: 23.05.19, 1.30 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag fasste die Polizei einen 40 Jahre alten Einbrecher auf frischer Tat in der Altstadt.

Die Einsatzkräfte rückten aus, nachdem eine Sicherheitsfirma der Polizei einen Alarm auf einer Baustelle in der Straße Am Wall gemeldet hatte. Ein Einbrecher hatte beim Einsteigen in den mehrstöckigen Bürokomplex, der sich noch im Rohbau befindet, einen Bewegungsmelder ausgelöst. Polizeibeamte umstellten das Gebäude und entdeckten den Eindringling im fünften Obergeschoss. Dort versuchte er gerade, allerhand Aufbruch-Werkzeuge wie Schraubendreher, Kuhfuß und Säge vor den Polizisten zu verstecken. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem ein gestohlenes Tablet.

Für den 40-Jährigen klickten daraufhin die Handschellen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittler prüfen, ob er auch weitere Einbrüche in Büro- und Geschäftsräumen im Bereich der Altstadt und Bahnhofsvorstadt begangen hat.

