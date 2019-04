Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0274 --Einbrecher kommt nicht weit--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, Rockwinkeler Landstraße Zeit: 19.04.19, 16.30 Uhr

Ein 51 Jahre alter Einbrecher drang am Freitagnachmittag in Oberneuland in ein Haus ein und entwendete Sekt, Pralinen und eine Blume. Einsatzkräfte nahmen den Mann auf der Flucht vorläufig fest.

Der 51-Jährige schlug die Haustürscheibe einer Doppelhaushälfte in der Rockwinkeler Landstraße ein und gelangte so in das Gebäude. Er schnappte sich mehrere Qualitätsschaumweine und weitere Sachen und flüchtete zu Fuß. Ein Nachbar beobachtete das Szenario und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Einbrecher mitsamt Beute wenige Minuten später stellen und mit zur Wache nehmen. Gegen den 51 Jahre alten Bremer wird nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ermittelt.

Aufmerksame Nachbarn, wie in diesem Fall, sind vielen Tätern bereits zum Verhängnis geworden. Alarmieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen über den Notruf 110 sofort die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell