POL-HB: Nr.: 0155 --Zeugen nach Angriff auf 15-Jährige gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, Mahndorfer Bahnhof Zeit: 28.02.19, 18.00 bis 19.00 Uhr

Am frühen Donnerstagabend griff ein Unbekannter eine 15-Jährige in Bremen-Hemelingen an. Die Polizei Bremen sucht eine unbekannte Zeugin, die dem Mädchen zur Hilfe kam.

Gegen 18 Uhr fuhr die Jugendliche mit der Straßenbahn aus Richtung Vahr zum Bahnhof Mahndorf. Bereits während der Fahrt versuchte der Mann Kontakt zu der 15-Jährigen aufzunehmen. Beide stiegen an der Endhaltestelle aus. Im Bereich der Treppen hoch zu den Gleisen griff der Unbekannte die Jugendliche an und würgte sie. Als der Mann von ihr ablas kam eine Zeugin hinzu, die ihre Hilfe anbot. Der Angreifer flüchtete daraufhin in Richtung Zum Falsch/Auf den Conroden. Die Jugendliche fuhr zunächst nach Hause, wo Familienangehörige die Polizei kontaktierten. Die zur Hilfe geeilte Frau soll Anfang 40 gewesen sein und hatte braune zum Zopf gebundene Haare. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Täter war etwa 20 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Er hatte dunkle, wellige Haare und braune Augen. Er trug vermutlich dunkle Kleidung sowie einen Vollbart. Der Mann soll in gebrochenem deutsch gesprochen haben.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen des Vorfalls sowie die couragierte Zeugin, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

