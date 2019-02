POL-HB: Nr.: 0154 --Einbrecher nach kurzer Flucht gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Burglesum, Alter Kirchweg Zeit: 27.02.19, 19.00 Uhr

Am Mittwochabend brachen zwei 39 und 41 Jahre alte Männer in ein Einfamilienhaus in Burglesum ein. Dabei wurden sie von dem Hauseigentümer überrascht. Dieser wählte umgehend den Notruf, sodass beide Männer kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden konnten.

Der 63 Jahre alte Hausbesitzer kam am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in sein Haus in der Straße "Alter Kirchweg", als er im Hausflur auf einen der Einbrecher traf. Sichtlich überrascht rannte der Eindringling an dem 63-Jährigen vorbei nach draußen. Der zweite Eindringling kam währenddessen aus dem Obergeschoss. Beim Anblick des Bewohners flüchtete er durch die Terrassentür. Bereits kurze Zeit später konnten die 39 und 41 Jahre alten Männer im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Gegen das Duo wird jetzt wegen Einbruchs ermittelt.

Die Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten des Hauseigentümers, der unverzüglich den Notruf wählte. Hierdurch konnten die Polizisten die Einbrecher noch in Tatortnähe festnehmen.

Tipps rund um das Thema Einbruchschutz gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter der Tel.: 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

