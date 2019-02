Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0133--Raub auf Apotheke - Polizei fasst Täter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Stader Straße Zeit: 20.02.19, 18.05 Uhr

Am Mittwochabend überfielen zwei mit einem Messer bewaffnete Täter eine Apotheke in der Stader Straße. Im Anschluss flüchtete das Duo zunächst. Beide konnten nach kurzer Flucht gefasst werden. Haftgründe gegen sie werden aktuell geprüft.

Die Räuber bedrohten kurz nach Ladenschluss eine 52 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer und forderten Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit der Beute zu Fuß in Richtung Bismarckstraße. Alarmierte Polizisten konnten einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe stellen. Sein 15-jähriger Komplize konnte noch am Abend ermittelt und ebenfalls dingfest gemacht werden. Die Beute und das Tatmesser wurden beschlagnahmt.

Beide Jugendliche wurden vorläufig festgenommen. Aktuell werden Haftgründe gegen sie geprüft. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

