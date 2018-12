POL-HB: Nr.: 0763 --Trickdiebe als falsche Polizisten unterwegs

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Neustadt, Moselstraße, Theodor-Storm-Straße Zeit: 28.11.18, 17:00 Uhr bis 03.12.18, 15:20 Uhr

In der Bremer Neustadt waren in den zurückliegenden Tagen Trickdiebe unterwegs, die sich als Polizisten ausgaben. In einem Fall entwendeten die Täter dabei Schmuck und Bargeld, in einem anderen scheiterten die Betrüger an der aufmerksamen Reaktion einer Seniorin. Die Polizei Bremen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können.

Am gestrigen Montag zeigte die Schwester einer 74-jährigen Bremerin an, dass diese bereits am vergangenen Mittwoch Opfer von zwei Trickdieben geworden ist. Dabei hatten die beiden Männer die Seniorin am späten Nachmittag auf dem Heimweg vom Einkaufen verfolgt und unmittelbar vor der Haustür in der Moselstraße angesprochen. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und baten um Einlass in die Wohnung. Hier fragten sie nach Schmuckkästchen und ließen sich die Schlafzimmerschranktür öffnen. Die falschen Polizisten verließen die Wohnung und kündigten an, dass sie noch einmal wiederkommen würden. Im Laufe des Abends erschienen zwei weitere Männer an der Wohnung der Seniorin. Auch diese gaben sich als Polizisten aus und gaben vor, eine Anzeige aufnehmen zu müssen. Im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass Schmuck sowie Bargeld entwendet wurde.

Am gestrigen Nachmittag versuchten sich zwei Männer Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der Theodor-Storm-Straße zu verschaffen. Dabei gaben die Männer gegenüber einer 71jährigen Bremerin vor, Polizeibeamte der Kriminalpolizei zu sein. Die falschen Polizisten sagten, dass sie zu einer Bewohnerin des Hauses müssten. Die Bremerin wurde jedoch misstrauisch und forderte die beiden Männer auf, zu verschwinden. Als die Frau zudem lautstark um Hilfe rief und ein Nachbar hinzukam, ergriffen die beiden Männer die Flucht. Dabei stiegen sie in eine silberfarbene Limousine und fuhren in Richtung Kirchweg davon.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m groß, schwarze Haare, dunkler Teint, einer trug ein Basecap.

Wer Hinweise zu den beiden Männern sowie der silbernen Limousine geben kann oder am vergangenen Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Moselstraße gemacht hat, wird gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Die Polizei rät zudem, grundsätzlich keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Fordern Sie von angeblichen Polizisten immer einen Dienstausweis. Wenn Sie sich unsicher sind, ob der Dienstausweis echt ist: Rufen Sie den Notruf der Polizei an und lassen Sie sich den Einsatz der Polizisten bestätigen. Die Polizei wird Sie auch niemals fragen, wo Sie Ihre Wertsachen aufbewahren.

