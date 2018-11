POL-HB: Nr.: 0749 --Einbrecher im Dixi-Klo

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Walle, Waller Heerstraße Zeit: 27.11.18, 1.30 Uhr

Ein 20 Jahre alter Mann versuchte vergangene Nacht in Walle in ein Elektrogeschäft einzubrechen. Auf seiner Flucht versteckte er sich in einer Dixi-Toilette. Einsatzkräfte der Bremer Polizei hatten den richtigen Riecher und nahmen ihn vorläufig fest.

Eine Anwohnerin der Waller Heerstraße hörte mitten in der Nacht ein Scheibenklirren. Sie sah den 20-Jährigen vom Tatort wegrennen und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte entdeckten eine eingeschlagene Schaufensterscheibe und stellten den mutmaßlichen Einbrecher in der nahegelegenen Dixi-Toilette. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Einbruchswerkzeug und eine Maskierung. Entwendet wurde nichts, die weiteren Ermittlungen dauern an.

