POL-HB: Nr.: 0583--Radfahrer schwebt in Lebensgefahr

Ort: Bremen-Häfen, Auf der Muggenburg Zeit: 9.9.18, 4.30 Uhr

In der Bremer Überseestadt fuhr am frühen Sonntagmorgen ein 26 Jahre alter Radfahrer gegen einen Ampelmast. Der Mann zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Der 26-Jährige war mit Freunden nach einer Feier in der Überseestadt mit dem Rad auf dem Heimweg. Beim Überqueren der Kreuzung Auf der Muggenburg / Zollpfad prallte er dabei aus bislang ungeklärten Gründen frontal gegen einen Ampelmast. Der Radfahrer wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen stand er unter Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

